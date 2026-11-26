Auf den ersten Blick wirken die Zahlen gar nicht so schlecht: Die Steuereinnahmen steigen, die Grundsteuer-Hebesätze bleiben stabil und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer überholt erstmals sogar die Gewerbesteuer. Dennoch steht Schleusingen vor einer der schwierigsten Haushaltsdebatten der vergangenen Jahre. Denn was die Stadt zusätzlich einnimmt, wird von steigenden Pflichtausgaben vollständig aufgezehrt.