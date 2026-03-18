Haushaltsberatungen: SPD fordert 500 Millionen Euro für E-Autos in Bayern

50-prozentige Förderung für E-Autos aus Europa

Konkret sieht der SPD-Antrag eine 50-prozentige Förderquote für den Ankauf kommunaler E-Fahrzeuge vor, egal ob es sich dabei um Bauhof-Fahrzeuge, Kehrmaschinen oder Dienstwagen handelt. Bisher sind die Fuhrparke der bayerischen Kommunen noch von alter klimaschädlicher Technologie dominiert – von herkömmlichen Benzin- und Dieselmotoren. Eine Umrüstung der Flotten ist vielen Kommunen aber zu teuer. Das Förderprogramm richtet sich nicht nur an Kommunen, auch Unternehmen und Bildungs- sowie Forschungsinstitutionen mit Sitz in Bayern sollen davon profitieren.