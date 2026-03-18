Haushaltsberatungen: SPD fordert 500 Millionen Euro für E-Autos in Bayern

München (dpa/lby) - Bayerns Kommunen sollen nach dem Willen der SPD im Landtag mit einem 500 Millionen-Euro-Förderprogramm beim Kauf von Elektrofahrzeugen unterstützt werden. "Batterie statt Tank, klimafreundliches Hightech statt Verbrenner-Nostalgie – wir wollen unsere Autobauer stärken im Wettstreit mit China", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Florian von Brunn. "Wer sich krampfhaft an den Verbrenner klammert, gefährdet unsere Arbeitsplätze in der Autoindustrie."