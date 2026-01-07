Ein besonderes Geschenk hatte Bürgermeister Thomas Kaminski den Stadträten mit in den Weihnachtsurlaub gegeben: den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2026. Ein Novum für den Verwaltungschef. Zum ersten Mal in seiner bisher fast 20-jährigen Amtszeit ist es ihm gelungen, so früh eine Diskussionsgrundlage einzubringen. Einen Entwurf, der zwar mit der „heißen Nadel gestrickt sei“, wie Kaminski bei der Übergabe Ende vergangenes Jahres vorausschickte, aber trotzdem auf soliden Füße stehe. So sei zum Beispiel noch offen, wie das Haushaltsjahr 2025 letztlich abgeschlossen werden kann. Auch die endgültige Höhe von Fördermitteln sowie möglichen Zuschüssen stünden noch nicht fest. Deshalb könne der gesetzlich vorgeschriebene Vorbericht erst dann erstellt, wenn der Haushalt inhaltlich rund ist.