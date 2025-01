Haushalt: Wolf will Landes-Schulden auslagern

Erfurt (dpa/th) - Angesichts der Finanzprobleme des Freistaats denkt Thüringens Finanzministerin Katja Wolf (BSW) darüber nach, die landeseigene Gesellschaft Kredite aufnehmen zu lassen und Staatsschulden so auszulagern. Die Landesentwicklungsgesellschaft und die Thüringer Aufbaubank würden in den nächsten Jahren eine noch größere Rolle als in der Vergangenheit spielen, um Investitionen zu ermöglichen, sagte Wolf der Zeitung "Freies Wort". "Warum sollte zum Beispiel die Landesentwicklungsgesellschaft nicht entsprechend ihrer Möglichkeiten, noch mehr Projekte für das Land umsetzen und sich dazu Geld leihen?", erläuterte sie.