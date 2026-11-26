In der jüngsten Stadtratssitzung hat Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) den Haushaltsplanentwurf für 2027 eingebracht. Er bezeichnete ihn als den „bisher ambitioniertesten und ausgewogensten“ seiner Amtszeit. Der Entwurf ist ausgeglichen und weist nach Abzug der anstehenden Kredittilgungen (rund 1,788 Millionen Euro) durch die Zuführung aus dem Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt (rund 2,4 Millionen Euro) eine freie Finanzspitze von 612.000 Euro aus.