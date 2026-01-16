Viel Zeit nahmen sich die Mitglieder des Gemeinderates für den Entwurf des Haushaltsplanes 2026. Position für Position des umfangreichen Zahlenwerkes rief Bürgermeister Michael Trampler dabei auf. Das symbolische Glatteis musste dabei niemand fürchten, wenngleich das tatsächlich vorhandene auf den Gemeindestraßen an jenem Abend zuvor überwunden werden musste, um den Versammlungsraum überhaupt zu erreichen. Die Kämmerin der Stadt Meiningen, gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin seit Jahren regelmäßiger Gast bei Ratssitzungen in Untermaßfeld, musste ihren Besuch wetterbedingt absagen. Sie bot stattdessen an, für Fragen der Ratsmitglieder während der Sitzung telefonisch erreichbar zu sein.