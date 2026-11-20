Käufer: oft aus der Forschung

Derzeit seien die Humanoiden aber noch nicht so weit, es gebe vor allem Pilotprojekte, sagt Patrick Schwarzkopf, Geschäftsführer des Fachverbands Robotik und Automation beim VDMA. Viele der jüngst verkauften humanoiden Roboter würden vielmehr in der Forschung eingesetzt, um Software zu entwickeln. Zahlreiche weitere dienten der Unterhaltung, vor allem in China: Dort tanzen Roboter, messen sich im Kung-Fu und nehmen an Olympiaden teil.

"Das macht die chinesische Regierung wahrscheinlich ganz bewusst, weil sie die Menschen vorbereiten will auf eine Zeit, in der humanoide Roboter im Alltag überall sichtbar sind", sagt Schwarzkopf. Er erwartet, dass es bei uns in der Gesellschaft noch zahlreiche Diskussionen darüber geben wird, wo und wie Humanoide eingesetzt werden können.

Auch bei Robotern zählt der erste Eindruck

Ein Forschungsteam der Universität Potsdam hat sich in einer Studie im Fachblatt "Science Robotics" mit der Frage befasst, was nötig sein wird, damit Menschen humanoide Roboter akzeptieren. Demnach sind nicht nur technische Leistungsfähigkeit und Sicherheit wichtig, sondern vor allem auch das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine.

"Insbesondere Stimme, Berührung, Bewegungen und soziale Verhaltensweisen spielen dabei eine wichtige Rolle", sagt Erstautorin Katharina Kühne. Es gehe auch um den ersten Eindruck - ähnlich wie wenn Menschen andere Menschen wahrnehmen. Dies verleite die Entwickler von Robotern dazu, ihnen immer mehr menschliche Züge zu verleihen.

Wohin die Entwicklung gehen soll, beschreibt der internationale Verband IFR so: "Die Vision ist ein universeller Roboter, der nicht nur eine, sondern viele Aufgaben übernehmen kann." Angesichts des Arbeitskräftemangels und des demografischen Wandels in vielen Ländern werde der Bedarf an diesen Robotern definitiv schnell wachsen.