Die Gemeinde Straufhain hat einen Haushalt. Der Gemeinderat hat das Zahlenwerk in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig beschlossen. „Das ist eigentlich die wichtigste Sitzung des Jahres. Erst wenn der Haushaltsplan durch ist, können wir richtig ins Jahr starten“, sagt Bürgermeister Tino Kempf (Freie Wähler) zu Beginn der Sitzung und stellt anschließend den etwa sechs Millionen Euro schweren Etat ausführlich vor. Den Haushaltsplan zu erstellen, war nach seinen Angaben jedoch nicht einfach. „Wir haben in diesem Jahr einiges vor und das findet sich natürlich im Haushalt wieder. Dabei fällt es uns aber immer schwerer, den Verwaltungshaushalt auszugleichen“, sagt Kempf. Es sei zu wenig Geld im System, was die finanzielle Situation der Kommunen belaste.