Haushalt: Sparzwang: Freie Bildungsträger müssen Kürzungen hinnehmen

Erfurt (dpa/th) - Freie Träger der Erwachsenenbildung in Thüringen müssen im laufenden Haushaltsjahr auf in Aussicht gestellte Mittel verzichten. Bislang nicht beantragte aber im Haushalt eingeplante Gelder und die Förderung von Bildungsprojekten "von besonderem öffentlichen Interesse" sind in diesem Jahr von Kürzungen betroffen, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Hintergrund ist das Haushaltsloch im aktuellen Thüringer Landeshaushalt für 2025. Im laufenden Jahr muss die Brombeer-Koalition insgesamt 214 Millionen Euro einsparen. Wie viel Geld durch die Kürzungen des Bildungsministeriums in der Erwachsenenbildung gespart werde, lasse sich nicht genau beziffern, heißt es.