Haushalt "Schwierige Zeiten" - Koalition will Geld umschichten

Noch in diesem Jahr sollen 500 Millionen Euro in der Rücklage des Landes belassen werden. Der Grund: Ab 2026/2027 fehlten perspektivisch mehr als eine Milliarde Euro, sagte Voigt nach einer Kabinettsklausur in Mühlhausen. "Da wollen wir die halbe Wegstrecke gemeinsam mit den Fraktionen in 2025 schon angehen."