Die Feuerwache im Ortsteil Dreißigacker braucht dringend ein neues Auto. Das vorhandene Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 ist Baujahr 1994. Es wurde zwar 2014 modernisiert, das ist aber mittlerweile schon wieder knapp zwölf Jahre her. Das Fahrzeug verfügt über eine umfangreiche Ausrüstung: Spreizer, Schere, Hebekissen, ein 1200 Liter fassenden Wassertank, Leitern, Kettensäge, Stromerzeuger und Trennschleifmaschine. Das braucht es im wesentlichen auch in dem Auto, welches nun als Ersatz beschafft werden soll.
Haushalt Meiningen 2026 Investition in die Sicherheit
Erik Hande 13.01.2026 - 10:00 Uhr