Die Feuerwache im Ortsteil Dreißigacker braucht dringend ein neues Auto. Das vorhandene Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 ist Baujahr 1994. Es wurde zwar 2014 modernisiert, das ist aber mittlerweile schon wieder knapp zwölf Jahre her. Das Fahrzeug verfügt über eine umfangreiche Ausrüstung: Spreizer, Schere, Hebekissen, ein 1200 Liter fassenden Wassertank, Leitern, Kettensäge, Stromerzeuger und Trennschleifmaschine. Das braucht es im wesentlichen auch in dem Auto, welches nun als Ersatz beschafft werden soll.