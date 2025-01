Haushalt: Kommission soll finanzielle Spielräume finden

In den vergangenen zehn Jahren sei das Haushaltsvolumen von rund 9 Milliarden Euro auf fast 14 Milliarden Euro gestiegen. Zugleich sei zu wenig investiert und stattdessen zu viel Geld konsumptiv ausgegeben worden - etwa in Verbesserungen bei der Kindergartenbetreuung. "All das, was am Ende möglicherweise gut zu verkaufen ist, aber wenig Effekt für die langfristige Zukunftsfähigkeit des Landes hat", sagte sie.