Nicht nur die Vertreter des Kinder- und Jugendbeirates des Kreises, die in der Kreistags-Sitzung am Mittwoch in Ilmenau ans Mikrofon getreten sind, hätten sich den Ausgang der Abstimmung zum Jugendticket wohl anders gewünscht. Doch mehrheitlich haben die Fraktionen AfD und CDU/FDP wie auch Freie Wähler dem entsprechenden Antrag zugestimmt, der eine Ausweitung des Tickets für Schüler (aktuell seien 3600 bezugsberechtigt) „nur im Schulterschluss mit den kreisangehörigen Gemeinden“ und unter Beachtung weiterer Finanzierungsquellen sieht. „Insoweit werden wir die Landrätin beauftragen für 2026 ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten und dem Kreistag vorzulegen“, heißt es im Antrag der CDU/FDP-Fraktion. Bedeutet kurz gesagt: In 2025 kein Ticket, in 2026 eventuell mit entsprechendem Konzept.