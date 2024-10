Vorgesehen ist ein Haushaltsvolumen von 13,75 Milliarden Euro und damit 250 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Für den Etat soll die Rücklage des Landes von derzeit noch etwa 550 Millionen Euro aufgelöst werden. Außerdem sollen die verbleibenden knapp 260 Millionen Euro aus dem am Jahresende auslaufenden Corona- und Energiehilfsfonds des Landes in den Haushalt fließen. Es bleibt eine Finanzierungslücke von voraussichtlich 165 Millionen Euro, die bisher nicht durch Einnahmen gedeckt ist.