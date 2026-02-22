Was passiert in einer Kommune innerhalb eines Jahres? Welche Bau- und Investitionsmaßnahmen werden vorbereitet, was wird angefangen oder zu Ende gebracht? Welchen Nutzen hat man davon? Das sind die Dinge, welche die Einwohner interessieren – weit mehr als die bloße Auflistung von ellenlangen Zahlenreihen, dem Schuldenstand, der sogenannten dauernden Leistungsfähigkeit und anderen nicht greif- und sichtbaren Faktoren, welche gleichwohl zwar wichtig sind, im Alltag der Menschen jedoch keine Rolle spielen.