Mehr als fünf Stunden hat die jüngste Debatte zum Haushalt des Ilm-Kreises am Mittwoch gedauert. Doch nun hat der Kreis nach langem Hin und Her einen beschlossenen Haushalt. Jedoch mit einigen Einschränkungen zum ursprünglichen Entwurf. Sie betreffen beispielsweise das Kinder- und Jugend- wie auch das Seniorenticket. Für ersteres sind im 25er-Haushalt keine Mittel mehr eingestellt. Obwohl auch Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirates des Kreises in der Sitzung noch einmal eindringlich an die Kreistagsmitglieder appelliert hatten, gab es keine Mehrheit für das Ticket. Linke, SPD und Grüne hatten zuvor ebenfalls noch einmal für die Finanzierung des Tickets geworben.