Haushalt: Finanznot: Erfurt streicht kulturelles Jahresthema für 2026

Erfurt (dpa/th) - Die Stadt Erfurt streicht für das kommende Jahr ihre Förderung für ein kulturelles Jahresthema. Konkret geht es um 200.000 Euro für Projekte der freien Kulturszene zu einem gemeinsamen Thema, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Demnach ist das Budget im aktuellen Haushaltsentwurf für 2026 nicht mehr vorgesehen. Grund seien die "niedrigen Einnahmeerwartungen" der Stadt. "Diese machen aktuelle Kürzungen an mehreren Stellen im Haushalt notwendig, weshalb die Stadt das Jahresthema für 2026 aussetzen muss", teilt die Stadt weiter mit.