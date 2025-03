Haushalt: CDU: 16 Millionen extra für Sportstätten

Erfurt (dpa/th) - Die Brombeer-Koalition will mehr Geld in die Thüringer Sportstätten stecken. Die Mittel für die Sportinfrastruktur sollen um insgesamt 16 Millionen Euro erhöht werden, wie die CDU-Fraktion mitteilte. "Der Sport ist ein zentrales Bindeglied in unserer Gesellschaft von Jung bis Alt und ein Schwerpunktthema für uns als CDU-Fraktion", sagte der sportpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Andreas Bühl. Den Angaben nach engagieren sich rund 375.000 Menschen in Thüringen in den rund 3.300 Sportvereinen.