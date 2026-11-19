Vier Mitgliedsgemeinden zählt die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Wasungen – Amt Sand: Wasungen, Friedelshausen, Mehmels und Schwallungen. Anfang November schon konnte in diesem Jahr der VG-Haushalt für 2027 zur jüngsten Gemeinschaftsversammlung im Bürgerhaus in Mehmels verabschiedet werden – damit gehört die Verwaltungsstruktur zu den Ersten im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, die ihren Etat unter Dach und Fach bringen konnten – die rechtsaufsichtliche Würdigung vorausgesetzt.