Das größte regionale Haushaltsbudget Thüringens ist beschlossene Sache: Der Kreistag des Wartburgkreises hat am Dienstagabend den Haushalt mehrheitlich beschlossen. Rund 284 Millionen Euro im Vermögenshaushalt, also für laufende Ausgaben, und fast 53 Millionen Euro für den Verwaltungshaushalt, über den Investitionen unter anderem in Schulen und die Infrastruktur finanziert werden, sind demnach für 2027 veranschlagt.