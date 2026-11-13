Haushalt 2027: Kammerpräsident wirft Bundesregierung Mutlosigkeit vor

Erfurt (dpa/th) - Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Erfurt, Peter Zaiß, wirft der Bundesregierung in den Haushaltsverhandlungen Mutlosigkeit vor. "Unsere Unternehmen kämpfen ums wirtschaftliche Überleben, während die Bundesregierung aus dringend notwendigen Reformen einen wirtschaftspolitischen Verschiebebahnhof macht", sagte er. Die Stromsteuersenkung sei versprochen und wieder vertagt, neue Steuern seien angekündigt und wieder zurückgezogen und bei Sozialreformen seien kaum Ergebnisse geliefert worden.