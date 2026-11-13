 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Kammerpräsident wirft Bundesregierung Mutlosigkeit vor

Haushalt 2027 Kammerpräsident wirft Bundesregierung Mutlosigkeit vor

In der Nacht wurde in Berlin ein Rekordetat für 2027 festgezurrt. Bei der Industrie- und Handelskammer Erfurt trifft der auf wenig Begeisterung.

Haushalt 2027: Kammerpräsident wirft Bundesregierung Mutlosigkeit vor
1
Die Industrie- und Handelskammer Erfurt ist enttäuscht von den Beschlüssen im Bund. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Erfurt, Peter Zaiß, wirft der Bundesregierung in den Haushaltsverhandlungen Mutlosigkeit vor. "Unsere Unternehmen kämpfen ums wirtschaftliche Überleben, während die Bundesregierung aus dringend notwendigen Reformen einen wirtschaftspolitischen Verschiebebahnhof macht", sagte er. Die Stromsteuersenkung sei versprochen und wieder vertagt, neue Steuern seien angekündigt und wieder zurückgezogen und bei Sozialreformen seien kaum Ergebnisse geliefert worden. 

Nach der Werbung weiterlesen

Diese Unbeständigkeit koste die Betriebe Geld, Planungssicherheit und Vertrauen, sagte er weiter. "Die Bundesregierung verspielt mit ihrer wirtschaftspolitischen Mutlosigkeit die Zukunftsfähigkeit unseres Standorts."

In der Nacht hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags einen über 500 Milliarden Euro schweren Etat für 2027 festgezurrt. Eigentlich hätte die Union gerne eine Stromsteuersenkung für alle darin verankert. Ob die aber kommt, ist noch offen. Die Einführung einer Zuckersteuer wird vom 1. Juli 2027 auf den 1. Januar 2028 verschoben.