Lange hat es gedauert, doch nun kann die Kugel in der Reinhard-Kupietz-Halle hoffentlich bald über eine neue Kegelbahn rollen. Das hoffen zumindest jene 70 Kegler, die dort regelmäßig trainieren und Wettkämpfe organisieren. Sie sind in den beiden Vereinen SV 1970 Meiningen und KSV Meiningen organisiert und nutzen gemeinsam die Kegelbahn in der ehemaligen Multihalle. Doch die Bahn ist dringend erneuerungsbedürftig. Deshalb hat sich der SV 1970 mit Klaus-Peter Wegner an der Spitze im vergangenen Jahr von einer Fachfirma ein Angebot unterbreiten lassen. Demnach dürfte die Erneuerung der Bahn rund 105.000 Euro kosten.