Schleusingen ist handlungsfähig. An Steuerschrauben hat die Stadt auch nicht gedreht. Das sind die guten Nachrichten. Der Haushalt ist mehrheitlich beschlossen worden. Mit großen Bauchschmerzen. Die gab’s schon Mitte Dezember. Kurz vor Weihnachten war der Entwurf fast fertig und sollte den Räten vorgelegt werden. Doch ein Steuergewitter stellte sämtliche Berechnung ad absurdum. Plötzlich fehlten Millionen im Haushalt. Fälschlich gezahlte Steuern mussten zurückerstattet werden und zu viel geleistete Vorauszahlungen ebenfalls.