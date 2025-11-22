Haushalt 2026Das lässt sich Ilmenau das Soziale kosten
Jessie Morgenroth 22.11.2025 - 13:00 Uhr
Wie viel Geld soll 2026 in den sozialen Bereich Ilmenaus fließen? Das hat der Fachausschuss nun detailliert erfahren. Die Integrationsbeauftragte schüttelte den Kopf.
Wie sozial ist Ilmenau? Beim Blick in den Haushalt für 2025 kommt raus ... sehr. Zumindest hat die Stadt auch für das kommende Jahr einiges an Geld für soziale Belange eingeplant, wie jüngst im Ilmenauer Sozial- und Gleichstellungsausschuss deutlich wurde.