Alle guten Dinge sind drei: Im Rahmen einer Sondersitzung hat der Stadtrat am Montag mehrheitlich den Haushaltsplan für 2025 beschlossen. Der späte Zeitpunkt hat einen Grund: Zwei mal hat die Rechtsaufsichtsbehörde ihre Zustimmung verweigert. Bei der ersten Prüfung wurden unvollständige Unterlagen aus den Stadtwerken Schmalkalden angemahnt, bei der zweiten fiel der Behörde auf, dass die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtrücklage nicht ausgewiesen wird.