13 Beteiligte

Insgesamt waren gegen 13 Menschen im Alter zwischen 25 und 50 Jahren Haftbefehle beantragt worden. Einer der Betroffenen hatte die Strafe akzeptiert, weitere Verfahren wurden abgetrennt, drei waren aus unterschiedlichen Gründen verhindert und konnten an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen. Die sieben verbliebenen Personen beteuerten, zwar an der Protestaktion beteiligt gewesen, sich jedoch nicht bewusst gewesen zu sein, Privatgrund betreten zu haben. Über den Hof Felßners in Lauf bei Nürnberg führt unter anderem ein öffentlicher Weg.