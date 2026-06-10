Nürnberg (dpa/lby) - Sieben Sympathisanten der Protestbewegung "Animal Rebellion", die im März 2025 auf dem Hof des bayerischen Bauernpräsidenten Günther Felßner demonstriert hatten, stehen in Nürnberg vor Gericht. Ihnen wird Hausfriedensbruch vorgeworfen. Die Verhandlung vor einem Richter des Amtsgerichts Hersbruck wurde notwendig, nachdem vorher ausgestellte Strafbefehle nicht akzeptiert worden waren. In Hersbruck standen für die große Zahl an Protestbeteiligten keine geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung, weshalb nach Nürnberg ausgewichen werden musste.