In einer lediglich mit Academics For Justice unterzeichneten Mitteilung kritisieren die Aktivisten, sie seien in einem Raum drei Stunden lang festgehalten worden. Die Polizeisprecherin stellte klar, dass die Polizei Personen in einem solchen Fall daran hindern darf, sich zu entfernen, bis die Identität festgestellt ist. Die Feststellung der Personalien aller Beteiligten habe sich gut zwei Stunden hingezogen. Den Vorwurf der Aktivisten, die Menschen hätten nicht zur Toilette gedurft, wies sie zurück. Das werde niemandem verwehrt.