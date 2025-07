Seit mittlerweile eineinhalb Jahren ist die Kurklinik in Bad Colberg geschlossen. Während der Eigentümer Median und die Stadt Heldburg aktuell am Verkauf des elf Hektar großen Geländes arbeiten, rückt die Klinik ungewollt in den Fokus: Mehrfach dringen in den vergangenen Wochen Unbefugte in die Gebäude ein. „Im Prinzip hat es vor geraumer Zeit mit dem ein oder anderen Einbruch in die Klinik angefangen – sowohl in den Altbau als auch in den Neubau“, sagt Heldburgs Bürgermeister Christopher Other (CDU). „Dann kam es vor ungefähr zweieinhalb Wochen dazu, dass die ,Lost Place‘-Gemeinde darauf aufmerksam geworden ist.“ Zu dieser Szene zählen Menschen, die verlassene Orte – sogenannte „Lost Places“ – erkunden.