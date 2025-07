Rosenheim (dpa/lby) - Ein Besuch im Bordell endete für einen Betrunkenen in der Ausnüchterungszelle. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der 39-Jährige am Samstag ins Büro eines Rosenheimer Bordells verirrt. Eine Mitarbeiterin habe ihn des Hauses verwiesen, aber der Mann wollte das Gebäude nicht verlassen. Stattdessen habe er von der Polizei nach draußen eskortiert werden müssen. Dort sei er umgehend in ein Gebüsch gefallen. Ihm wurde "ein Platz in der Rosenheimer Ausnüchterungszelle reserviert", schreibt die Polizei. Den Angaben zufolge hatte der Mann über zweieinhalb Promille Alkohol im Blut. Gegen ihn werde nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt, hieß es.