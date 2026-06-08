Wer Kupfer stehlen will, der muss nicht lange suchen. Das Material ist fast überall verbaut: auf Baustellen, in Lagerhallen, an Solaranlagen. Diebe haben hier leichtes Spiel. Sie nutzen Buntmetall gerne als Beute, denn es lässt sich gut verkaufen. Dass hinter solchen Taten jedoch weit mehr als ein wirtschaftlicher Schaden stecken kann, zeigt nun ein tragischer Fall aus dem sächsischen Görlitz: Dort wird gegen zwei Männer ermittelt, nachdem Mitte Mai ein Wohnhaus eingestürzt war und drei Menschen ums Leben kamen. Die Ermittler prüfen, ob mutmaßliche Buntmetalldiebe durch die Beschädigung von Leitungen die Katastrophe ausgelöst haben.