Bis in die Abendstunden zog sich am Sonntag der Großeinsatz beim Brand eines Haues inmitten des Bad Salzunger Ortsteils Unterrohn. Obwohl etliche Feuerwehren aus der Region mit rund 20 Fahrzeugen – unter anderem auch mit der Drehleiter – die Flammen bekämpften, konnte das Gebäude nicht mehr gerettet werden. „Das Feuer ist immer wieder ausgebrochen“, informierte Ronny Schröder, Unterrohns Ortsteilbürgermeister am Montag auf Nachfrage der Redaktion. Er war als Feuerwehrmann selbst stundenlang vor Ort.