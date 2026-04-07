Die Stadt Meiningen ist als Wohnstandort beliebt – auch bei Störchen. Und das nicht nur im Ortsteil Walldorf.
Hausbesetzer Störche entern Meininger Schornsteine
Ralph W. Meyer 07.04.2026 - 15:00 Uhr
Hausbesetzer sind nicht unbedingt beliebt, selbst wenn es sich um eigentlich geliebte Tiere handelt. In Meiningen haben Storchenpaare Industrieschorn-Steine geentert. Aber auf einem Heizkraftwerk?
Die Stadt Meiningen ist als Wohnstandort beliebt – auch bei Störchen. Und das nicht nur im Ortsteil Walldorf.