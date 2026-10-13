Hausbau: Thüringer bauen wieder mehr Einfamilienhäuser

Bis Ende August seien im Freistaat insgesamt 1.274 Bauanträge für 1.481 Wohnungen genehmigt worden. Das war ein Rückgang von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 423 der genehmigten Wohnungen sollen in bestehenden Gebäuden geschaffen werden. In Mehrfamilienhäusern sollen 518 Wohnungen neu gebaut werden - ein Rückgang um 204 Wohnungen oder 28,3 Prozent, ermittelten die Statistiker. Die seit einigen Jahren anhaltende Flaute im Wohnungsbau war vor allem durch gestiegene Baukosten und Kreditzinsen verursacht worden.