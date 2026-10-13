Erfurt (dpa/th) - Nach zwei schwachen Jahren beginnen die Thüringer wieder mehr private Hausbauprojekte. Von Januar bis Ende August wurden trotz eines insgesamt rückläufigen Wohnungsbaus 540 neue Ein- und Zweifamilienhäuser von den Behörden genehmigt. Das waren 7,8 Prozent mehr Genehmigungen als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Bei den Projekten dominierten die klassischen frei stehenden Einfamilienhäuser mit 488 Vorhaben. Doppelhaushälften oder Reihenhäuser spielten nur eine geringe Rolle.
Hausbau Thüringer bauen wieder mehr Einfamilienhäuser
dpa 13.10.2026 - 11:53 Uhr