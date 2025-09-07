Jeden Monat 900 Euro, im Rücken die Hausarztakademie Hersfeld-Rotenburg und dank der Kliniken die ganze Bandbreite der medizinischen Fachbereiche zum Greifen nah – von Anästhesie über Chirurgie, Orthopädie, Kinder- und Frauenheilkunde bis zur Psychiatrie: Das und noch viel mehr bietet das Medizin-Stipendium des Landkreises Hersfeld-Rotenburg. Bisher jedoch läuft das Angebot bei den Studierenden ins Leere.