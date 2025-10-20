Hausärztliche Versorgung: Neue Stiftungspraxis in Gräfentonna – Bürger helfen mit

Weimar/Gräfentonna (dpa/th) - In Thüringen hat am Montag die 20. Stiftungspraxis ihren Betrieb aufgenommen. Ab sofort versorgt in Gräfentonna im Kreis Gotha eine neue Hausarztpraxis die Patienten, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen mit. Zuvor hatte die Gemeinde die federführende Stiftung zur Förderung der ambulanten ärztlichen Versorgung in Thüringen (SAVTH) bei der Immobiliensuche unterstützt. Die Bürger des Dorfes halfen bei der Sanierung des Gebäudes, heißt es weiter. Die 2009 von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) und dem Freistaat gegründete SAVTH übernahm demnach die technische Ausstattung der Praxis.