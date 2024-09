Das „Wunder“ ist geschehen. Es ist 36 Jahre alt, in Oberweißbach zu Hause und der Neue an der Seite von Adela Böhm in deren Hausarztpraxis in Neuhaus. Christian Fischer heißt der Mann, der am 1. August in die Fußstapfen vom langjährig in der Rennsteigstadt praktizierenden Allgemeinmediziner Andreas Elsmann getreten ist.