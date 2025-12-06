Erfurt (dpa/th) - Unbesetzte Hausarztstellen werden angesichts der alternden Bevölkerung in Thüringen zunehmend zum Problem. Derzeit gebe es mehr als 100 offene hausärztliche Sitze in Thüringen, sagte Gesundheitsministerin Katharina Schenk (SPD) nach Ministeriumsangaben beim Thüringer Hausärztetag in Erfurt. Es bestehe die Gefahr steigender Belastungen des medizinischen Personals sowie eingeschränkter Versorgungskapazitäten. Die Landesregierung würde zunehmend Unterstützungsbitten von Bürgerinnen und Bürgern zur Hausarztversorgung erhalten, so die Ministerin.