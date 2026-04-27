Natürlich gibt es noch Ärztemangel in Thüringen. Auch bei Hausärzten. Das merken Patienten, wenn ihre bisherige Hausarztpraxis schließt und sie sich nach Ersatz umschauen müssen. Doch das Bild soll sich bis 2040 wandeln, sagt eine Prognose im Auftrag einer großen Krankenkasse. Dann könnte Thüringen die Insel der Seligen bei der hausärztlichen Versorgung sein, während in Bayern und Baden-Württemberg der Mangel um sich greift. Der Blick in die Zukunft ist natürlich immer mit gewissen Risiken behaftet, trotzdem liefert die Studie den Beweis, dass sich sich Engagement doch lohnen kann, dass Dinge in diesem Land sich zum Positiven wandeln können.