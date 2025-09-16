Haus und Wohnung: Volks- und Raiffeisenbanken: Immobilienkäufe legen stark zu

München (dpa/lby) - Das Interesse am Haus- und Wohnungskauf scheint in Bayern wieder erwacht: Im ersten Halbjahr verzeichneten die Volks- und Raiffeisenbanken im Freistaat einen sprunghaften Anstieg der Immobilienkreditvergabe. Die privaten Immobiliendarlehen legten im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro zu, wie der Genossenschaftsverband Bayern berichtete. Das Geld floss jedoch zum großen Teil in die Finanzierung bestehender Häuser und Wohnungen sowie in die Modernisierung, nicht in Neubauten. Das sagte GVB-Präsident Stefan Müller.