Haus und Wohnung: Volks- und Raiffeisenbanken: Immobilienkäufe legen stark zu

Wohnungsneubau dennoch weiter schwach

Der Genossenschaftsverband ist die Dachorganisation der 180 bayerischen VR-Banken, die Geschäftszahlen des GVB sind ein Konjunkturindikator vor allem für die Lage der mittelständischen Wirtschaft. Die Zahlen zu den Immobilienkrediten decken sich mit denjenigen anderer Institute: Da Häuser und Eigentumswohnungen in den vergangenen drei Jahren vielerorts billiger geworden sind und auch die Kreditzinsen wieder etwas nachgegeben haben, finanzieren wieder mehr Menschen die eigenen vier Wände - doch der Wohnungsneubau liegt darnieder. Dabei hat sich nach Worten des zweiten GVB-Vorstands Alexander Leißl an der Ausgangslage nichts geändert: "Der Bedarf an Wohnraum bleibt hoch."