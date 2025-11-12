Haus und Wohnung: Rechtswidrig? Bundesfinanzhof verhandelt Grundsteuer-Klagen

München - Ist die seit Anfang des Jahrs geltende Grundsteuer-Refom verfassungswidrig? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute der Bundesfinanzhof in München. Das höchste deutsche Finanzgericht verhandelt drei Klagen gegen die bei vielen Immobilieneigentümern unpopuläre Neuregelung. In den drei Verfahren aus Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen geht es um die Frage, ob die pauschale Ertragsbewertung von Eigentumswohnungen nach dem neuen Berechnungsverfahren zu hoch angesetzt ist - und deren Eigentümer damit zu hohe Steuern zahlen müssen. Urteile sind nicht angekündigt.