Haus und Wohnung: Immobilienpreise stabil - Kredite teurer

Bei steigenden Zinsen bedeuten niedrigere Preise keine Entspannung

Doch auch etwas weniger hohe Preise bei Gebrauchthäusern bedeuten nicht, dass Erwerb der eigenen vier Wände günstiger geworden wäre - eher im Gegenteil. Denn im Gefolge des Irankriegs ist die Inflation wieder gestiegen, und deswegen wiederum die Kreditzinsen. "Ein niedrigerer Kaufpreis bedeutet daher nicht automatisch eine höhere Erschwinglichkeit, wenn gleichzeitig die Finanzierungskosten deutlich gestiegen sind.", formulierte der IVD Süd in seiner Mitteilung. Im März lag der durchschnittliche Zins für einen zehnjährigen Standardimmobilienkredit noch bei etwa 3,3 Prozent, derzeit sind es an die 4,5 Prozent - was bedeutet, dass die monatliche Zinszahlung jeden Monat um einen dreistelligen Betrag teurer geworden ist.