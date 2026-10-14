Haus und Wohnung: Immobilienpreise stabil - Kredite teurer

München (dpa/lby) - Der bayerische Immobilienmarkt wird für Haus- und Wohnungsinteressenten nicht erfreulicher - obwohl die Kaufpreise teilweise sogar sinken. Nach Berechnungen des Immobilienverbands Deutschland Süd sind Baugrundstücke für Einfamilienhäuser im landesweiten Schnitt seit dem Frühjahr um 0,6 Prozent teurer geworden. Gebrauchte Bestandshäuser sind in diesem Herbst sogar ein wenig günstiger, insbesondere Reihenhäuser (-0,7 Prozent) und Doppelhaushälften (-0,8 Prozent). Eigentumswohnungen - neue und gebrauchte - sind mit Preisanstiegen unter einem Prozent ebenfalls nur unwesentlich geworden. Den stärksten Anstieg gab es bei neuen Doppelhaushälften mit plus 2,2 Prozent.