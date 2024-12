>

An der Schwarzbacher Hauptstraße ist das Haus mit der Nummer 224 nicht zu übersehen. Die hohe Nummer hat nichts mit der Zahl der Häuser in dem kleinen Dorf zu tun – vielmehr mit mehreren Hauptstraßen in der Einheitsgemeinde Schwallungen. Die einzelnen Orte werden mit Zusatz-Zahlen in den Hausnummern unterschieden. (Foto: Ulricke Bischoff)