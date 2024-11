Bad Aibling (dpa/lby) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) sind zwei Appartements unbewohnbar. Die Feuerwehr brachte 60 Menschen in Sicherheit, die sich zu dem Zeitpunkt im Haus befanden, wie die Polizei mitteilte. Sie konnten das Gebäude dabei selbstständig verlassen.