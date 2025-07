Was heutige Generationen einfach als „die Polizei“ kennen und die älteren bestenfalls noch als VPKA, kurz Volkspolizeikreisamt, war einmal das beste Hotel am Platz. Letztes Relikt der glanzvollen Goldenen Zwanziger ist neben der Fassade auch die Tiefgarage. 1929 wurde das Haus als Auto-Park-Hotel errichtet. Es steht an der Schwelle zu einem Kulturwandel. Denn in den 1920er-Jahren nahm die individuelle Automotorisierung zu. Die Reisenden kamen selbst mit dem eigenen Fahrzeug. Da benötigte das Hotel eben auch eine Tiefgarage. Dazu kam drinnen eine Glastanzfläche, beleuchtet durch 240 Lampen. Lange war das mondäne Haus nicht Hotel.