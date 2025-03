Irgendetwas muss dran sein an der Frauentagsfeier in Unterkatz. Jedenfalls zog die Party, die am Samstagnachmittag begann und am späten Abend endete, wieder Frauen aus der Region magisch an. Sie kamen aus den Nachbargemeinden Wahns, Oberkatz, Oepfershausen, aber auch aus Walldorf, Meiningen, Kaltenwestheim und Kaltenlengsfeld – und sich auch noch aus manch anderem Ort. „Das spricht sich herum“, erklärt Irmgard Knipping. Die Bürgermeisterin im Ruhestand hatte zusammen mit anderen Frauen vor 25 Jahren eine Gymnastikgruppe ins Leben gerufen, die ein Jahr später die ersten Frauentagsfeier im Ort ausrichtete. So knüpften die sportlich aktiven Frauen Kontakte in die Region, pflegte den Austausch und legten, nicht nur was die wöchentlichen Treffen zum körperlichen Wohlsein und zur Fitness betraf, Kontinuität an den Tag. Im kommenden Jahr steht das Jubiläum an, ein Vierteljahrhundert Frauentag im Dorf kann dann begangen werden. Ausrichter ist nach wie vor der Gymnastikverein, dessen Vorsitzende Knipping ist.