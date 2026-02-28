Haus, Garten und Bauen Größte Verbrauchermesse Thüringens mit 750 Ausstellern
dpa 28.02.2026 - 13:24 Uhr
In Erfurt öffnet die größte Verbrauchermesse des Freistaats ihre Tore: Auf der Thüringen-Ausstellung präsentieren rund 750 Aussteller Produkte und Dienstleistungen rund um Haus, Garten und Bauen.
Bis zum 8. März präsentieren sich rund 750 Aussteller mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Am Eröffnungswochenende laufen auch die beiden Spezialmessen zu Hochzeiten und Festen und zu Immobilien. Zudem haben zahlreiche Politiker ihren Besuch angekündigt - unter anderem mehrere Kabinettsmitglieder, aber auch Abgeordnete der Oppositionsparteien.