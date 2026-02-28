Haus, Garten und Bauen: Größte Verbrauchermesse Thüringens mit 750 Ausstellern

Bis zum 8. März präsentieren sich rund 750 Aussteller mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Am Eröffnungswochenende laufen auch die beiden Spezialmessen zu Hochzeiten und Festen und zu Immobilien. Zudem haben zahlreiche Politiker ihren Besuch angekündigt - unter anderem mehrere Kabinettsmitglieder, aber auch Abgeordnete der Oppositionsparteien.