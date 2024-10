Haus explodiert: Mieter jagt Haus in die Luft - überschuldet und gekündigt

Zeil am Main (dpa/lby) - Schulden und die Kündigung seiner Wohnung haben einen Mann in Unterfranken wohl dazu getrieben, sein Mietshaus in die Luft zu jagen. Das haben die bisherigen Ermittlungen ergeben. Der 66-Jährige starb vermutlich in den Trümmern, sagte ein Polizeisprecher. Allerdings stehe das Ergebnis der DNA-Analyse des Leichnams noch aus. Die Ermittler vermuten, dass der Mann mittels einer geöffneten Gasflasche absichtlich die Explosion in dem Mehrfamilienhaus in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) verursacht hat.