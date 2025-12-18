Die schlechte Akustik im Haus des Gastes ist schon lange ein Ärgernis für die Oberhofer. Jeder, der dort schon mal an einer Stadtratssitzung oder an einer Veranstaltung teilgenommen habe, wisse, dass man in den Räumen nichts höre beziehungsweise nichts richtig verstehe, leitete Hauptamtsleiter Holger Orthey das Thema zur jüngsten Stadtratssitzung ein. Bei dieser wurde der erste Schritt getan, um Abhilfe in Sachen Raumakustik zu schaffen.