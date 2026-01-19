 
Haus der Wirtschaft Suhl Steffen Harzer stellt seine Kunst vor

„Linien und mehr“ ist der Titel der Ausstellung von Steffen Harzer, die am Montag im Beisein des Künstlers von Ralf Pieterwas, Hauptgeschäftsführer der IHK, eröffnet wurde.

Haus der Wirtschaft Suhl: Steffen Harzer stellt seine Kunst vor
Steffen Harzer (links) bei der Eröffnung der Ausstellung mit IHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas. Foto: Bastian Frank

Steffen Harzer, dessen Lebensweg wie auch sein künstlerisches Werk von Brüchen, Wendepunkten und bewussten Neuanfängen geprägt ist, zeigt eine Auswahl seiner künstlerischen Arbeiten. Der 65-Jährige war nach der politischen Wende 1989 zunächst viele Jahre kommunal- und landespolitisch tätig, unter anderem als Bürgermeister von Hildburghausen sowie als Abgeordneter des Thüringer Landtags. Erst vergleichsweise spät rückte die Kunst in den Mittelpunkt seines beruflichen Wirkens. Seit 2018 widmet sich Steffen Harzer intensiv der bildenden Kunst.

Nach ersten Ausstellungen und einer fundierten malerischen Ausbildung eröffnete er im August 2021 die Galerie HibuArt in Hildburghausen. Parallel dazu absolvierte er ein Zertifikatsstudium Kunst an der Universität Erfurt, das er Anfang 2024 erfolgreich abschloss. Seither ist Harzer regelmäßig mit Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen in Thüringen und darüber hinaus präsent – unter anderem im Landtag, in Museen, Galerien und auf Kunstmessen. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der IHK zugänglich.