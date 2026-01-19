Haus der Wirtschaft Suhl: Steffen Harzer stellt seine Kunst vor

Steffen Harzer, dessen Lebensweg wie auch sein künstlerisches Werk von Brüchen, Wendepunkten und bewussten Neuanfängen geprägt ist, zeigt eine Auswahl seiner künstlerischen Arbeiten. Der 65-Jährige war nach der politischen Wende 1989 zunächst viele Jahre kommunal- und landespolitisch tätig, unter anderem als Bürgermeister von Hildburghausen sowie als Abgeordneter des Thüringer Landtags. Erst vergleichsweise spät rückte die Kunst in den Mittelpunkt seines beruflichen Wirkens. Seit 2018 widmet sich Steffen Harzer intensiv der bildenden Kunst.