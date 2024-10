Weimar (dpa/th) - Die politische Gewalt in der frühen Weimarer Republik und deren tödliche Auswüchse sind Thema einer neuen Schau im Haus der Weimarer Republik. "Gewalt war eine alltägliche Größe", fasste Historiker Martin Sabrow, der leitende Kurator, die Situation damals in den Jahren nach Ende des Ersten Weltkriegs und nach der Gründung der ersten deutschen Demokratie in Weimar zusammen.